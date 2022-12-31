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НОВОСТИ

В состав ВС РФ включены армейские корпуса ДНР и ЛНР

17:30 31.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый Донецкий и Второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса включены в состав Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в материалах Минобороны к вручению в субботу президентом РФ Владимиром Путиным боевых знамен этим формированиям.

Также включено в состав ВС РФ и получило боевое знамя Донецкое высшее общевойсковое командное училище.

Как отметили в Минобороны, боевые знамена издревле являются воинскими святынями, символами чести, доблести и славы. В военном ведомстве также указали, что во время Великой Отечественной войны Донбасская операция стала одной из важнейших.

«Сегодня, продолжая дело фронтовиков ВОВ, воины первого и второго армейских корпусов сражаются с неонацистами за родную землю, проявляя мужество и стойкость, уверенно, шаг за шагом решая поставленные задачи. Приобретенный за восемь лет боевой опыт подтверждает, что вошедшие сегодня в состав ВС РФ соединения являются боеспособными соединениями российской армии», — сказано в материалах.

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