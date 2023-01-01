В новых регионах РФ расплачиваться гривной теперь нельзя

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обращение гривны завершилось в новых регионах России, с 1 января единственной денежной единицей остался рубль. Еще в прошлом году все социальные выплаты и зарплаты бюджетникам начали выплачивать в рублях, но в целом до конца года в регионах использовалась бивалютная система — в ходу были украинская гривна и рубль.

С 1 января расплатиться гривной будет уже нельзя, а граждане, у которых на руках осталась украинская валюта, могут обменять ее в отделениях банков.