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НОВОСТИ

В новых регионах РФ расплачиваться гривной теперь нельзя

12:00 01.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обращение гривны завершилось в новых регионах России, с 1 января единственной денежной единицей остался рубль. Еще в прошлом году все социальные выплаты и зарплаты бюджетникам начали выплачивать в рублях, но в целом до конца года в регионах использовалась бивалютная система — в ходу были украинская гривна и рубль.

С 1 января расплатиться гривной будет уже нельзя, а граждане, у которых на руках осталась украинская валюта, могут обменять ее в отделениях банков.

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