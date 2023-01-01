Поток военной помощи Уранине от Запада может вскоре уменьшится - The Guardian

17:00 Источник: Газета.Ru

Обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Тисдалл назвал несколько потенциальных горячих точек 2023 года, где конфликты могут развиться. Об этом он сообщил в материале, который опубликован на сайте издания.

По его словам, одним из признаков растущей напряженности является желание Японии увеличить расходы на оборону. Это, по мнению Тисдалла, отражает обеспокоенность Токио развитием кризиса вокруг Тайваня.

Отмечается, что обеспокоенность Запада обстановкой в Азии может повлиять на конфликт на Украине. Автор подчеркнул, что внешние события и смещение приоритетов США и Европы могут подорвать поток финансовой и военной помощи киевским властям.