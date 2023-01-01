Поток военной помощи Уранине от Запада может вскоре уменьшится - The Guardian
17:00 01.01.2023 Источник: Газета.Ru
Обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Тисдалл назвал несколько потенциальных горячих точек 2023 года, где конфликты могут развиться. Об этом он сообщил в материале, который опубликован на сайте издания.
По его словам, одним из признаков растущей напряженности является желание Японии увеличить расходы на оборону. Это, по мнению Тисдалла, отражает обеспокоенность Токио развитием кризиса вокруг Тайваня.
Отмечается, что обеспокоенность Запада обстановкой в Азии может повлиять на конфликт на Украине. Автор подчеркнул, что внешние события и смещение приоритетов США и Европы могут подорвать поток финансовой и военной помощи киевским властям.
НОВОСТИ
- 16:00 01.01.2023
- Темы Украины и COVID-19 жителей ФРГ в новом году не будут особо волновать - опрос
- 15:31 01.01.2023
- Фронт Ахмада Масуда поздравил с Новым годом граждан России
- 15:00 01.01.2023
- Холода вернутся в Москву к Рождеству - Гидрометцентр
- 14:41 01.01.2023
- Премьера сказочного новогоднего спектакля в онлайн-кинотеатре Kion прервана из-за участия Урганта?
- 13:30 01.01.2023
- На восстановление энергосистемы Украины могут уйти годы – глава «Укрэнерго»
- 12:38 01.01.2023
- Штат МВД России увеличен указом президента до 922 тыс. человек
- 12:35 01.01.2023
- Первое января 2023 года в Петербурге может стать рекордно теплым
- 12:26 01.01.2023
- Британия может лишиться двух АЭС из-за налоговой политики кабинета Сунака
- 12:15 01.01.2023
- Железнодорожные билеты в России подорожали на 8,1%
- 12:00 01.01.2023
- В новых регионах РФ расплачиваться гривной теперь нельзя
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать