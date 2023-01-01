Британия прекращает покупать СПГ из России
18:25 01.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», — сказано в сообщении британского внешнеполитического ведомства в соцсети.
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