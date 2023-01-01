Британия прекращает покупать СПГ из России

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января. Об этом в воскресенье сообщил МИД Соединенного Королевства.

«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», — сказано в сообщении британского внешнеполитического ведомства в соцсети.