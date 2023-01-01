Глава МВФ: В следующем году половина стран ЕС будет в рецессии
19:55 01.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ее попросили прокомментировать один из последних докладов МВФ, который прогнозирует «год потрясений», а в фонде считают, что «худшее еще впереди». «Именно это мы увидим в 2023 году. Для большей части мировой экономики это будет тяжелый год, более тяжелый, чем тот, который мы оставляем позади. Почему? Потому что темпы роста трех крупнейших экономик — США, ЕС и Китая — замедляются одновременно», — отметила Георгиева в интервью, которое записывалось в декабре прошлого года.
Страны Евросоюза, продолжила она, «весьма серьезно пострадали» из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине. «В следующем году половина Европейского союза будет в рецессии», — подчеркнула Георгиева в этой связи.
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