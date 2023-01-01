Глава МВФ: В следующем году половина стран ЕС будет в рецессии

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нынешний год для большей части мировой экономики будет тяжелым, половина стран ЕС скатится в рецессию в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу Си-би-эс, транслировавшемуся в воскресенье.

Ее попросили прокомментировать один из последних докладов МВФ, который прогнозирует «год потрясений», а в фонде считают, что «худшее еще впереди». «Именно это мы увидим в 2023 году. Для большей части мировой экономики это будет тяжелый год, более тяжелый, чем тот, который мы оставляем позади. Почему? Потому что темпы роста трех крупнейших экономик — США, ЕС и Китая — замедляются одновременно», — отметила Георгиева в интервью, которое записывалось в декабре прошлого года.

Страны Евросоюза, продолжила она, «весьма серьезно пострадали» из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине. «В следующем году половина Европейского союза будет в рецессии», — подчеркнула Георгиева в этой связи.