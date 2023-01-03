0
0
33
НОВОСТИ

К 2025 году японский суперкомпьютер «Фугаку» сможет выполнять квантовые вычисления - СМИ

09:40 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты японского государственного Института естественных наук (Рикэн) совместно с экспертами компании Fujitsu («Фудзицу») планируют к 2025 году реализовать проект интеграции возможностей квантовых вычислений в суперкомпьютер «Фугаку», что позволит выполнять сложнейшие вычисления для разработки новых лекарств, материалов и в других высокотехнологичных отраслях. Об этом сообщила во вторник газета «Никкэй».

Квантовые компьютеры могут производить вычисления в 100 млн раз быстрее, чем обычные суперкомпьютеры, однако существующие квантовые компьютеры требуют очень мощных систем охлаждения и нестабильны в работе.

Рикэн планирует соединить создаваемый квантовый компьютер и второй самый быстрый в мире суперкомпьютер «Фугаку», разработанный с участием Fujitsu. Квантовый компьютер будет проводить основной массив вычислений, а «Фугаку» анализировать полученные результаты для поиска необходимого решения. Первый японский квантовый компьютер, как ожидается, будет создан в городе Вако недалеко от Токио к концу марта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 03.01.2023
Санду обвинили в нарушении принципа разделения властей
0
19
09:50 03.01.2023
Членство Турции в НАТО должно быть под вопросом - Болтон
0
38
20:30 02.01.2023
Розничная торговля в Британии в прошлом году оказалась в тяжелом положении – исследование
0
762
20:14 02.01.2023
Кинотеатры в РФ заработали в прошлом году на 42% и меньше, чем в 2021-м
0
706
16:50 02.01.2023
Российские военные заняли новые рубежи на донецком направлении
0
1232
16:46 02.01.2023
Минобороны РФ: 63 российских военных погибли после удара ВСУ системами HIMARS
0
1394
15:10 02.01.2023
Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому прислать лампочки, навесы и школьные автобусы
0
996
12:10 02.01.2023
Оперштаб сообщил о минимальном приросте заболевших COVID-19 с июля прошлого года
0
937
11:19 02.01.2023
После ночных взрывов в Киеве начались веерные отключения электричества
0
1121
09:47 02.01.2023
Байден еще не определился с решением об участии в выборах президента США в 2024 году - СМИ
0
1015

Возврат к списку