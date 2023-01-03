К 2025 году японский суперкомпьютер «Фугаку» сможет выполнять квантовые вычисления - СМИ

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты японского государственного Института естественных наук (Рикэн) совместно с экспертами компании Fujitsu («Фудзицу») планируют к 2025 году реализовать проект интеграции возможностей квантовых вычислений в суперкомпьютер «Фугаку», что позволит выполнять сложнейшие вычисления для разработки новых лекарств, материалов и в других высокотехнологичных отраслях. Об этом сообщила во вторник газета «Никкэй».



Квантовые компьютеры могут производить вычисления в 100 млн раз быстрее, чем обычные суперкомпьютеры, однако существующие квантовые компьютеры требуют очень мощных систем охлаждения и нестабильны в работе.



Рикэн планирует соединить создаваемый квантовый компьютер и второй самый быстрый в мире суперкомпьютер «Фугаку», разработанный с участием Fujitsu. Квантовый компьютер будет проводить основной массив вычислений, а «Фугаку» анализировать полученные результаты для поиска необходимого решения. Первый японский квантовый компьютер, как ожидается, будет создан в городе Вако недалеко от Токио к концу марта.



