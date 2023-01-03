Членство Турции в НАТО должно быть под вопросом - Болтон
09:50 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его мнению, в ближайшие месяцы «единство и решимость Запада» будут по-настоящему проверены на деле. «Финляндия и Швеция приняли ошеломляющее решение присоединиться к НАТО, но торговые и военные партнеры России еще не покинули ее в час нужды, к сожалению, включая Турцию, чье членство в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент [Тайип] Эрдоган (вероятно, посредством мошенничества) будет переизбран (на выборах в июне — прим. ТАСС)», — написал Болтон в опубликованной в понедельник вечером статье на сайте британской газеты «Дейли телеграф».
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