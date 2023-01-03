Болгария и Турция подписали соглашение на поставку 1,5 млрд кубометров газа в год
16:40 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В 2022 году мы имели сложности с поставками газа, а сейчас совместно с коллегами из Турции решаем эту проблему. Детали договора были согласованы 24–25 декабря 2022 года, а сегодня с его подписанием мы даем новый старт масштабному сотрудничеству в области энергетики. Болгария получает возможность покупать природный газ у всех мировых производителей и разгружать его в Турции, что нам очень удобно, благодаря соглашению решена проблема с нехваткой инфраструктуры по разгрузке сжиженного газа», — сказал Христов по итогам подписания соглашения.
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