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НОВОСТИ

Болгария и Турция подписали соглашение на поставку 1,5 млрд кубометров газа в год

16:40 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгарская компания «Булгаргаз» и турецкая государственная компания «Боташ» подписали во вторник газовое соглашение, предусматривающее доступ к терминалам и газопереносной сети турецкой компании. Официальная церемония состоялась в здании правительства Болгарии в присутствии министров энергетики двух стран Росена Христова и Фатиха Донмеза.

«В 2022 году мы имели сложности с поставками газа, а сейчас совместно с коллегами из Турции решаем эту проблему. Детали договора были согласованы 24–25 декабря 2022 года, а сегодня с его подписанием мы даем новый старт масштабному сотрудничеству в области энергетики. Болгария получает возможность покупать природный газ у всех мировых производителей и разгружать его в Турции, что нам очень удобно, благодаря соглашению решена проблема с нехваткой инфраструктуры по разгрузке сжиженного газа», — сказал Христов по итогам подписания соглашения.

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