Единственным доступным видом протеста украинцев осталось бегство из страны - Мирошник

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы в условиях тотального подавления оппозиционных настроений выражают свой протест по-новому: пытаются сбежать из страны. Такое мнение выразил в беседе с корр. ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.



«Основной вид протеста украинцев — это попытки правдами или неправдами сбежать из страны, которая обречена на уничтожение», — сказал он.



Мирошник подчеркнул, что «любое народное возмущение, которое власть не сможет использовать в своих интересах, будет объявлено российской провокацией и жестко разогнано, а организаторы попадут в застенки, туда же, где уже находятся тысячи арестованных по сфабрикованным политически мотивированным обвинениям».



«Майданы» могут угрожать только режимам хоть отчасти демократическим, украинский режим — это колониальная диктатура. Все процедуры демократического толка, которые там могут произойти — имитации. Начиная с выборов, заканчивая безобидными пикетами», — заключил он.



