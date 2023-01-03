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Единственным доступным видом протеста украинцев осталось бегство из страны - Мирошник

20:40 03.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцы в условиях тотального подавления оппозиционных настроений выражают свой протест по-новому: пытаются сбежать из страны. Такое мнение выразил в беседе с корр. ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Основной вид протеста украинцев — это попытки правдами или неправдами сбежать из страны, которая обречена на уничтожение», — сказал он.

Мирошник подчеркнул, что «любое народное возмущение, которое власть не сможет использовать в своих интересах, будет объявлено российской провокацией и жестко разогнано, а организаторы попадут в застенки, туда же, где уже находятся тысячи арестованных по сфабрикованным политически мотивированным обвинениям».

«Майданы» могут угрожать только режимам хоть отчасти демократическим, украинский режим — это колониальная диктатура. Все процедуры демократического толка, которые там могут произойти — имитации. Начиная с выборов, заканчивая безобидными пикетами», — заключил он.

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