За кадры с обнаженными несовершеннолетними актеры «Ромео и Джульетты» подали в суд
13:20 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На момент съемок картины Хасс было 15 лет, Уайтингу — 16. Режиссер фильма Франко Дзеффирелли, ушедший из жизни в 2019 году, заверил подростков, что сцена будет снята таким образом, что зрители не увидят их раздетыми. Однако кадры с обнаженными актерами все-таки попали в фильм.
Иск был подан в рамках временной отмены штатом Калифорния сроков давности для заявлений о сексуальном насилии.
Согласно иску, Хасси и Уайтинг подверглись эмоциональному давлению и стрессу за 55 лет, прошедших с момента выхода фильма. Журнал также отмечает, что актеры потеряли возможность трудоустройства после широкой популярности картины.
НОВОСТИ
- 12:20 04.01.2023
- В ближайшие дни европейскую часть РФ ожидает сильное похолодание - Вильфанд
- 12:10 04.01.2023
- Ради экономии в Эстонии перестанут выпускать бумажные газеты
- 11:40 04.01.2023
- В 2023 году эксперты ждут колебаний нефти Brent в пределах $70-100
- 10:30 04.01.2023
- Использование телефона личным составом стало причиной трагедии в Макеевке - МО РФ
- 10:10 04.01.2023
- В Тегеране застрелен офицер Корпуса стражей исламской революции - ТВ
- 09:50 04.01.2023
- ФРГ не намерено начинать переговоры с Польшей о компенсации - МИД Польши
- 09:40 04.01.2023
- Премьер Японии считает, что мир находится в «исторической поворотной точке»
- 22:07 03.01.2023
- Скончался Руслан Хасбулатов - «Ъ»
- 20:40 03.01.2023
- Единственным доступным видом протеста украинцев осталось бегство из страны - Мирошник
- 19:55 03.01.2023
- Министр культуры Литвы поддерживает идею ввести мораторий на русскую культуру
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать