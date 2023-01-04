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За кадры с обнаженными несовершеннолетними актеры «Ромео и Джульетты» подали в суд

13:20 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг, исполнившие главные роли в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года, подали в суд на компанию Paramount Pictures («Парамаунт пикчерс») из-за того, что им пришлось сняться в одной из сцен в обнаженном виде, хотя они оба были несовершеннолетними. Об этом во вторник сообщил журнал «Вэрайети».

На момент съемок картины Хасс было 15 лет, Уайтингу — 16. Режиссер фильма Франко Дзеффирелли, ушедший из жизни в 2019 году, заверил подростков, что сцена будет снята таким образом, что зрители не увидят их раздетыми. Однако кадры с обнаженными актерами все-таки попали в фильм.

Иск был подан в рамках временной отмены штатом Калифорния сроков давности для заявлений о сексуальном насилии.

Согласно иску, Хасси и Уайтинг подверглись эмоциональному давлению и стрессу за 55 лет, прошедших с момента выхода фильма. Журнал также отмечает, что актеры потеряли возможность трудоустройства после широкой популярности картины.

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