Оппозиция ФРГ призывает к отставке министра обороны
16:15 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министр должна, наконец, уйти в отставку. Либо ее должны уволить», — заявил глава ХСС Маркус Зёдер в интервью, которое опубликовано в среду в газете «Мюнхнер меркур».
«Не только вся Германия и все наши военнослужащие, но и эксперты по всему миру не могут найти слов, чтобы описать, насколько некомпетентно может действовать министр в нашей стране», — утверждал со своей стороны глава ХДС Фридрих Мерц.
Ламбрехт в последние месяцы критиковали за недостаточную материально-техническую базу бундесвера.
НОВОСТИ
- 16:05 04.01.2023
- Лицензию телеканала «Дождь» в Латвии могут возобновить
- 14:30 04.01.2023
- Во Франции ограничили продажу медикаментов на основе парацетамола
- 14:20 04.01.2023
- Британские железнодорожники грозят продолжать забастовки до лета - СМИ
- 13:20 04.01.2023
- За кадры с обнаженными несовершеннолетними актеры «Ромео и Джульетты» подали в суд
- 12:20 04.01.2023
- В ближайшие дни европейскую часть РФ ожидает сильное похолодание - Вильфанд
- 12:10 04.01.2023
- Ради экономии в Эстонии перестанут выпускать бумажные газеты
- 11:40 04.01.2023
- В 2023 году эксперты ждут колебаний нефти Brent в пределах $70-100
- 10:30 04.01.2023
- Использование телефона личным составом стало причиной трагедии в Макеевке - МО РФ
- 10:10 04.01.2023
- В Тегеране застрелен офицер Корпуса стражей исламской революции - ТВ
- 09:50 04.01.2023
- ФРГ не намерено начинать переговоры с Польшей о компенсации - МИД Польши
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать