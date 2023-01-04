Оппозиция ФРГ призывает к отставке министра обороны

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт не справляется со своими обязанностями, считают лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).



«Министр должна, наконец, уйти в отставку. Либо ее должны уволить», — заявил глава ХСС Маркус Зёдер в интервью, которое опубликовано в среду в газете «Мюнхнер меркур».



«Не только вся Германия и все наши военнослужащие, но и эксперты по всему миру не могут найти слов, чтобы описать, насколько некомпетентно может действовать министр в нашей стране», — утверждал со своей стороны глава ХДС Фридрих Мерц.



Ламбрехт в последние месяцы критиковали за недостаточную материально-техническую базу бундесвера.





