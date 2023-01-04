В 2023 году в Госдуму может быть внесен проект закона о комплексной реабилитации инвалидов

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект, определяющий единые понятия комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и профессии реабилитолога, может быть внесен в Госдуму во втором квартале 2023 года. Об этом в среду сообщила ТАСС генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.



«Мы рассчитываем на изменение похода к самому определению комплексной реабилитации. Она не должна исключать ни медицинскую составляющую, ни психологическую, ни социальную. Ожидаем, что проект федерального закона внесут в Госдуму во втором квартале 2023 года», — сказала Чупшева.



Она подчеркнула, что в настоящее время, когда человек с ограничениями по здоровью, независимо от того, врожденные они или приобретенные, находится в медицинской организации, он может рассчитывать преимущественно только на медицинскую помощь. Кроме того, не отслеживается психоэмоциональное состояние человека, его адаптация к бытовой жизни, возможность участвовать в профессиональной деятельности.



