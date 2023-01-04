К росту цен на энергию и продовольствие привели западные санкции против РФ - глава МИД Индии

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные санкции против РФ привели к росту цен на энергию, продукты питания и удобрения, что вызвало экономические проблемы в развивающихся странах. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью австрийскому изданию «Прессе», выдержки из которого публикует в среду индийское информационное агентство АНИ.



Министр отметил, что события на Украине вызвали возмущение на Западе по поводу действий РФ, однако «западные санкции против России привели к росту цен на энергию, продукты питания и удобрения, что вызвало острые экономические трудности в более бедных странах».



Джайшанкар отметил, что при этом Европа продолжала импорт российской нефти. «Европа импортировала из России в шесть раз больше ископаемого топлива, чем Индия, и когда общество с доходом в 60 тыс. долларов на душу населения чувствует, что должно заботиться о себе, и я принимаю это [чувство] как законное, то оно не должно ожидать, что общество с доходом в 2 тыс. долларов на душу населения пропустит удар», — сказал глава индийского внешнеполитического ведомства.



