К росту цен на энергию и продовольствие привели западные санкции против РФ - глава МИД Индии
18:20 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр отметил, что события на Украине вызвали возмущение на Западе по поводу действий РФ, однако «западные санкции против России привели к росту цен на энергию, продукты питания и удобрения, что вызвало острые экономические трудности в более бедных странах».
Джайшанкар отметил, что при этом Европа продолжала импорт российской нефти. «Европа импортировала из России в шесть раз больше ископаемого топлива, чем Индия, и когда общество с доходом в 60 тыс. долларов на душу населения чувствует, что должно заботиться о себе, и я принимаю это [чувство] как законное, то оно не должно ожидать, что общество с доходом в 2 тыс. долларов на душу населения пропустит удар», — сказал глава индийского внешнеполитического ведомства.
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