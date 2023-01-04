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Санду уверена, что Молдавию примут в ЕС до конца десятилетия

18:30 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду уверена, что ее страна вступит в Европейский союз до конца нынешнего десятилетия.

«Я думаю, что Молдавия должна стать частью ЕС в ближайшие годы — до конца этого десятилетия. Это может случиться в том случае, если мы все приложим усилия, если все будут работать — каждый на своем месте, — чтобы наше стремление стало реальностью», — сказала Санду в среду в интервью телеканалу «Молдавия может». Она пояснила, что вступление в ЕС даст больше возможностей для экономического развития страны, обеспечит ее безопасность.

Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Власти непризнанного Приднестровья и Гагаузской автономии выступили с критикой этого решения, заявив, что оно принимались без консультаций с общественностью и является непрозрачным.


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