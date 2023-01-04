Впервые с 1900 года в Нидерландах смертность превысила рождаемость
20:30 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным организации, в 2022 году в Нидерландах родилось 168 тыс. детей, тогда как умерло 169 тыс. человек. «Это примечательный факт», — отметил аналитик бюро Дик тер Стейге. Похожая ситуация была зафиксирована лишь в 1900 году, подчеркнул он.
Частично такое положение дел может быть связано с тем, что больше людей умерло из-за коронавируса, однако эксперты призывают не винить во всем пандемию. «Уровень рождаемости снижается уже на протяжении многих лет, в то время как уровень смертности растет», — заметил тер Стейге.
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