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Впервые с 1900 года в Нидерландах смертность превысила рождаемость

20:30 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертность превысила рождаемость в Нидерландах впервые с 1900 года. Соответствующие данные опубликованы в среду Центральным статистическим бюро Нидерландов.

По данным организации, в 2022 году в Нидерландах родилось 168 тыс. детей, тогда как умерло 169 тыс. человек. «Это примечательный факт», — отметил аналитик бюро Дик тер Стейге. Похожая ситуация была зафиксирована лишь в 1900 году, подчеркнул он.

Частично такое положение дел может быть связано с тем, что больше людей умерло из-за коронавируса, однако эксперты призывают не винить во всем пандемию. «Уровень рождаемости снижается уже на протяжении многих лет, в то время как уровень смертности растет», — заметил тер Стейге.

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