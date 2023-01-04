Причиной страданий людей на Украине стала военная помощь США - американский эксперт
20:40 04.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Страдания людей на Украине вызваны массивной военной помощью США, которая превращает больную страну в обанкротившееся несостоявшееся государство», — считает сторонник многополярного мира Стейнбок. По его мнению, решение вашингтонской администрации продолжать поставлять Киеву многомиллиардные пакеты военной помощи только «продлит страдания украинцев».
Как считает эксперт, Украина всего год назад «все еще могла играть важную роль в качестве моста между Восточной и Западной Европой благодаря своей жизненно важной позиции» в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь». Однако «геополитические планы США и НАТО предусматривали превращение Украины в масштабную военную базу», полагает он. Помощь Запада, по мнению Стейнбока, «уже привела к банкротству украинской экономики, что некоторые наблюдатели предвидели еще девять месяцев назад». Ситуация на Украине, подчеркивает он, «также ускорит ослабление международной роли США и снижение темпов глобального экономического развития». «Когда великим державам не удается сбалансировать свою экономическую базу с военной мощью и стратегическими обязательствами, они сталкиваются с риском имперского перенапряжения. Именно в этом заключается главный глобальный риск Америки в 2020-х годах. И в силу роли США в мировой экономике глобальные последствия такого перенапряжения будут пагубными, масштабными и долгосрочными», — поясняет профессор.
НОВОСТИ
- 20:30 04.01.2023
- Впервые с 1900 года в Нидерландах смертность превысила рождаемость
- 19:40 04.01.2023
- СБУ начала расследование против журналистки за «пророссийские сюжеты»
- 18:30 04.01.2023
- Санду уверена, что Молдавию примут в ЕС до конца десятилетия
- 18:20 04.01.2023
- К росту цен на энергию и продовольствие привели западные санкции против РФ - глава МИД Индии
- 17:40 04.01.2023
- В 2023 году в Госдуму может быть внесен проект закона о комплексной реабилитации инвалидов
- 17:30 04.01.2023
- Бизнесмена из РФ обязали выплатить в Швеции налоги на $21 млн
- 16:15 04.01.2023
- Оппозиция ФРГ призывает к отставке министра обороны
- 16:05 04.01.2023
- Лицензию телеканала «Дождь» в Латвии могут возобновить
- 14:30 04.01.2023
- Во Франции ограничили продажу медикаментов на основе парацетамола
- 14:20 04.01.2023
- Британские железнодорожники грозят продолжать забастовки до лета - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать