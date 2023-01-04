Причиной страданий людей на Украине стала военная помощь США - американский эксперт

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная помощь США превращает Украину в «обанкротившееся несостоявшееся государство», приводит к страданиям украинцев. Такое мнение выразил американский профессор Дэн Стейнбок в статье, опубликованной в среду на сайте журнала «Америкэн консерватив».



«Страдания людей на Украине вызваны массивной военной помощью США, которая превращает больную страну в обанкротившееся несостоявшееся государство», — считает сторонник многополярного мира Стейнбок. По его мнению, решение вашингтонской администрации продолжать поставлять Киеву многомиллиардные пакеты военной помощи только «продлит страдания украинцев».



Как считает эксперт, Украина всего год назад «все еще могла играть важную роль в качестве моста между Восточной и Западной Европой благодаря своей жизненно важной позиции» в рамках китайской инициативы «Один пояс — один путь». Однако «геополитические планы США и НАТО предусматривали превращение Украины в масштабную военную базу», полагает он. Помощь Запада, по мнению Стейнбока, «уже привела к банкротству украинской экономики, что некоторые наблюдатели предвидели еще девять месяцев назад». Ситуация на Украине, подчеркивает он, «также ускорит ослабление международной роли США и снижение темпов глобального экономического развития». «Когда великим державам не удается сбалансировать свою экономическую базу с военной мощью и стратегическими обязательствами, они сталкиваются с риском имперского перенапряжения. Именно в этом заключается главный глобальный риск Америки в 2020-х годах. И в силу роли США в мировой экономике глобальные последствия такого перенапряжения будут пагубными, масштабными и долгосрочными», — поясняет профессор.



