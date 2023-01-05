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В ряде регионов РФ температура воздуха может опуститься до -53С - синоптики

09:00 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морозы до 34-47 градусов прогнозируются в регионах европейской части России в ближайшие дни. В Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура будет достигать минус 48-53 градусов, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень холодная погода будет более чем на половине территории страны в ближайшие дни. Многие регионы будут охвачены сильнейшими аномалии температуры. В период с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30-37 градусов мороза, в Коми — до 30-39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза, в Вологодской области — до 33 градусов мороза, в самом Питере — до 23-25 градусов мороза. С 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20-21 градуса, в Астраханской области — до 17-19 градусов мороза, в Ростовской области — до 15-17 градусов мороза», — рассказал он.

Днем в Москве будет от минус 6 до минус 4 градусов, к вечеру ожидается понижение температуры до минус 10 градусов. В ночь на пятницу в столице температура воздуха может опуститься до минус 22 градусов.

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