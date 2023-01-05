В ряде регионов РФ температура воздуха может опуститься до -53С - синоптики
09:00 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Очень холодная погода будет более чем на половине территории страны в ближайшие дни. Многие регионы будут охвачены сильнейшими аномалии температуры. В период с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30-37 градусов мороза, в Коми — до 30-39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза, в Вологодской области — до 33 градусов мороза, в самом Питере — до 23-25 градусов мороза. С 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20-21 градуса, в Астраханской области — до 17-19 градусов мороза, в Ростовской области — до 15-17 градусов мороза», — рассказал он.
Днем в Москве будет от минус 6 до минус 4 градусов, к вечеру ожидается понижение температуры до минус 10 градусов. В ночь на пятницу в столице температура воздуха может опуститься до минус 22 градусов.
НОВОСТИ
- 10:00 05.01.2023
- Россия направила в зону СВО танки Т-90 последней модификации
- 09:30 05.01.2023
- Организаторы Australian Open не станут отстранять теннисистов из России и Белоруссии
- 09:15 05.01.2023
- Британские власти намерены разрешить работодателям увольнять некоторых бастующих сотрудников
- 20:40 04.01.2023
- Причиной страданий людей на Украине стала военная помощь США - американский эксперт
- 20:30 04.01.2023
- Впервые с 1900 года в Нидерландах смертность превысила рождаемость
- 19:40 04.01.2023
- СБУ начала расследование против журналистки за «пророссийские сюжеты»
- 18:30 04.01.2023
- Санду уверена, что Молдавию примут в ЕС до конца десятилетия
- 18:20 04.01.2023
- К росту цен на энергию и продовольствие привели западные санкции против РФ - глава МИД Индии
- 17:40 04.01.2023
- В 2023 году в Госдуму может быть внесен проект закона о комплексной реабилитации инвалидов
- 17:30 04.01.2023
- Бизнесмена из РФ обязали выплатить в Швеции налоги на $21 млн
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать