Британские власти намерены разрешить работодателям увольнять некоторых бастующих сотрудников
09:15 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их информации, Сунак может уже в четверг объявить об упомянутых мерах, которые также будут включать в себя положение об ограничениях на участие в забастовках для сотрудников ключевых профессий, в том числе медицинских работников, железнодорожников, учителей, пожарных и пограничников. Отмечается, что стачки будут считаться незаконными в том случае, если профсоюзы не смогут гарантировать присутствие хотя бы минимально необходимого количества представителей данных профессий на рабочем месте.
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