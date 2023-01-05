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Британские власти намерены разрешить работодателям увольнять некоторых бастующих сотрудников

09:15 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в рамках мер по борьбе с захлестнувшими страну забастовками намерен разрешить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, принимающих участие в стачках. Об этом в среду вечером на своем сайте сообщила газета «Таймс» со ссылкой на источники.

По их информации, Сунак может уже в четверг объявить об упомянутых мерах, которые также будут включать в себя положение об ограничениях на участие в забастовках для сотрудников ключевых профессий, в том числе медицинских работников, железнодорожников, учителей, пожарных и пограничников. Отмечается, что стачки будут считаться незаконными в том случае, если профсоюзы не смогут гарантировать присутствие хотя бы минимально необходимого количества представителей данных профессий на рабочем месте.

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