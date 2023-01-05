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Организаторы Australian Open не станут отстранять теннисистов из России и Белоруссии

09:30 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) отказалась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в играх Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом в четверг сообщил телеканал 9News («9-ньюс») со ссылкой на заявление Tennis Australia.

«Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдет на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года», — указали в Tennis Australia, отметив, что позиция организации в отношении российских и белорусских теннисистов останется неизменной, несмотря на все призывы к дисквалификации игроков, и полностью «соответствует принципам, изложенным министром спорта Австралии».

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