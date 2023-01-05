Почетный Папа Римский Бенедикт XVI похоронен сегодня в Ватикане
15:20 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поминальную мессу на площади Святого Петра возглавил Папа Римский Франциск. «Мы вверяем нашего брата в руки Отца», — произнес он. Службу, по оценкам ватиканской жандармерии, посетили около 50 тыс. человек. Некоторые паломники выкрикивали призывы причислить Бенедикта к лику святых.
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