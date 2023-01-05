Почетный Папа Римский Бенедикт XVI похоронен сегодня в Ватикане

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почетный Папа Римский Бенедикт XVI, умерший 31 декабря на 96-м году жизни, похоронен в четверг в Ватикане. Он был погребен, как сам того пожелал, в первоначальной могиле своего предшественника Иоанна Павла II (1920-2005), расположенной в крипте под алтарной частью храма. Об этом сообщила Служба печати Святого престола.

Поминальную мессу на площади Святого Петра возглавил Папа Римский Франциск. «Мы вверяем нашего брата в руки Отца», — произнес он. Службу, по оценкам ватиканской жандармерии, посетили около 50 тыс. человек. Некоторые паломники выкрикивали призывы причислить Бенедикта к лику святых.