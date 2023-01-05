Среди приглашенных стран на саммит G20 в Дели Украины нет – МИД Индии

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украины нет в числе приглашенных стран на саммит Группы двадцати (G20), который пройдет в Нью-Дели в сентябре этого года. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи.

«До саммита еще есть время. Какие страны-участницы G20, а также какие страны приглашены [на саммит], мы объявляли. Я не думаю, что Украина есть среди них», — сказал Багчи.

Председательство Индии в G20 началось с 1 декабря прошлого года. Как сообщал ранее оргкомитет «двадцатки», 18-й саммит глав государств и правительств объединения состоится 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели.