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Среди приглашенных стран на саммит G20 в Дели Украины нет – МИД Индии

16:30 05.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украины нет в числе приглашенных стран на саммит Группы двадцати (G20), который пройдет в Нью-Дели в сентябре этого года. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Ариндам Багчи.

«До саммита еще есть время. Какие страны-участницы G20, а также какие страны приглашены [на саммит], мы объявляли. Я не думаю, что Украина есть среди них», — сказал Багчи.

Председательство Индии в G20 началось с 1 декабря прошлого года. Как сообщал ранее оргкомитет «двадцатки», 18-й саммит глав государств и правительств объединения состоится 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели.

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