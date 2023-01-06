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Талибы предлагают отдать британского принца Гарии под суд

20:08 06.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Откровения британского принца Гарри о совершенных им убийствах во время прохождения военной службы в Афганистане должны быть рассмотрены в суде, поскольку речь идет о преступлениях против человечности. Об этом в пятницу заявил высокопоставленный представитель правящего в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в РФ) Сухаил Шахин.

«Они [убитые — прим. ТАСС] были борцами за свободу своей страны, а вы были захватчиками, — сказал Шахин в интервью британскому телеканалу „Скай ньюс“. — Они были народными героями, а вы — их врагом». По его мнению, принц Гарри должен ответить на вопросы «суда, занимающегося преступлениями против человечности».

Ранее в британских СМИ были опубликованы выдержки из автобиографии принца, получившей название Spare («Запасной»), которая поступит в продажу 10 января. В этой книге принц Гарри в частности рассказал, что убил 25 бойцов движения «Талибан» в Афганистане, где он пилотировал вертолет Apache («Апач»).

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