Талибы предлагают отдать британского принца Гарии под суд
20:08 06.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Они [убитые — прим. ТАСС] были борцами за свободу своей страны, а вы были захватчиками, — сказал Шахин в интервью британскому телеканалу „Скай ньюс“. — Они были народными героями, а вы — их врагом». По его мнению, принц Гарри должен ответить на вопросы «суда, занимающегося преступлениями против человечности».Ранее в британских СМИ были опубликованы выдержки из автобиографии принца, получившей название Spare («Запасной»), которая поступит в продажу 10 января. В этой книге принц Гарри в частности рассказал, что убил 25 бойцов движения «Талибан» в Афганистане, где он пилотировал вертолет Apache («Апач»).
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