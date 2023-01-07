Нужно создать международную организацию и расследовать деятельности лабораторий США - аналитик
17:20 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Всем странам следует объединиться для того, чтобы создать международную организацию, которая бы провела открытую и прозрачную проверку [деятельности американских лабораторий], поскольку угроза, исходящая от них, значительна», — приводит агентство в субботу слова турецкого эксперта.
Специалист подчеркнул, что США контролируют около 336 биологических лабораторий в 30 странах мира, что представляет глобальную угрозу в случае, если эти центры будут использованы в военных целях.
Согласно данным РФ, Соединенные Штаты разместили в ряде соседних с Россией государств сеть биологических лабораторий, где под эгидой американского оборонного ведомства ведется работа с опасными вирусами и другими патогенами. Американская сторона утверждает, что лаборатории действуют в интересах безопасности США и их союзников, и отвергает версию о возможном создании в этих учреждениях биологического оружия.
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