0
0
0
НОВОСТИ

Нужно создать международную организацию и расследовать деятельности лабораторий США - аналитик

17:20 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное сообщество должно объединить усилия для расследования деятельности военных биологических лабораторий США, расположенных по всему миру. Такое мнение выразил турецкий военный аналитик, адмирал в отставке Джихат Яйджи в интервью агентству Синьхуа.

«Всем странам следует объединиться для того, чтобы создать международную организацию, которая бы провела открытую и прозрачную проверку [деятельности американских лабораторий], поскольку угроза, исходящая от них, значительна», — приводит агентство в субботу слова турецкого эксперта.

Специалист подчеркнул, что США контролируют около 336 биологических лабораторий в 30 странах мира, что представляет глобальную угрозу в случае, если эти центры будут использованы в военных целях.

Согласно данным РФ, Соединенные Штаты разместили в ряде соседних с Россией государств сеть биологических лабораторий, где под эгидой американского оборонного ведомства ведется работа с опасными вирусами и другими патогенами. Американская сторона утверждает, что лаборатории действуют в интересах безопасности США и их союзников, и отвергает версию о возможном создании в этих учреждениях биологического оружия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:40 07.01.2023
В Донецке повреждены два жилых дома при обстреле со стороны ВСУ
0
139
15:10 07.01.2023
В городах Грузии проходит рождественское шествие «Алило»
0
265
15:00 07.01.2023
В британской правительственной машине обнаружен китайский датчик слежения - СМИ
0
319
14:50 07.01.2023
Патриарх Кирилл считает, что РФ ведет борьбу «за будущее всего человечества»
0
278
13:20 07.01.2023
Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса в РФ не выявлен - Роспотребнадзор
0
327
13:10 07.01.2023
К 2025 году население Литвы сократится с 2,8 млн до 2 млн - прогноз
0
357
11:30 07.01.2023
Зеленский поздравил Маккарти и напомнил, что Киев рассчитывает на поддержку США
0
458
11:20 07.01.2023
В Успенском соборе Киево-Печерской лавры проходит служба раскольнической ПЦУ - трансляция
0
472
10:55 07.01.2023
США оказывает давление на Рим, чтобы ускорить отправку оружия Украине - СМИ
0
520
09:40 07.01.2023
Из-за морозов до 35 градусов в ЦФО объявлено штормовое предупреждение
0
594

Возврат к списку