Нужно создать международную организацию и расследовать деятельности лабораторий США - аналитик

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное сообщество должно объединить усилия для расследования деятельности военных биологических лабораторий США, расположенных по всему миру. Такое мнение выразил турецкий военный аналитик, адмирал в отставке Джихат Яйджи в интервью агентству Синьхуа.



«Всем странам следует объединиться для того, чтобы создать международную организацию, которая бы провела открытую и прозрачную проверку [деятельности американских лабораторий], поскольку угроза, исходящая от них, значительна», — приводит агентство в субботу слова турецкого эксперта.



Специалист подчеркнул, что США контролируют около 336 биологических лабораторий в 30 странах мира, что представляет глобальную угрозу в случае, если эти центры будут использованы в военных целях.



Согласно данным РФ, Соединенные Штаты разместили в ряде соседних с Россией государств сеть биологических лабораторий, где под эгидой американского оборонного ведомства ведется работа с опасными вирусами и другими патогенами. Американская сторона утверждает, что лаборатории действуют в интересах безопасности США и их союзников, и отвергает версию о возможном создании в этих учреждениях биологического оружия.



