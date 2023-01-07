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НОВОСТИ

Польша не спешит передавать Украине новые танки

18:10 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши пока не планируют передавать Украине очередные танки. Об этом заявил в субботу на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о появившихся в СМИ сообщениях о планах Варшавы отдать Киеву танки Leopard («Леопард»).

«Мы самостоятельно наши очередные танки пока передавать не намерены», — сказал он. «Польша сама без широкой коалиции не собирается передавать», — добавил он.

Как пояснил Моравецкий, польские власти сейчас ведут переговоры о создании «широкой коалиции стран, которые будут передавать Украине тяжелое вооружение». В частности, этот вопрос обсуждается властями Польши с Германией.

По неофициальной информации, которую передавало Польское радио, власти Польши отправили на Украину более 200 танков Т-72 и несколько десятков боевых машин пехоты (БМП). Официальной информации о количестве поставленной техники нет, однако в правительстве информировали о большой партии переданной украинской стороне техники.

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