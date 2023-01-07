Киев предает свой народ, ставя интересы НАТО выше украинских - Слуцкий

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители украинских властей признали, что ставят интересы НАТО выше интересов своего же народа, не спрашивая его, и это предательство в отношении самих же граждан Украины. Такое мнение в субботу в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания министра обороны Украины Алексея Резникова о выполнении украинцами миссии Североатлантического альянса.



«Очень сомнительное „достижение“. У украинцев явно никто не спрашивал, хотят ли они выступать в качестве живого щита для интересов НАТО. Согласны ли они с тем, что коллективный Запад будет пытаться ослабить Россию вплоть до последнего украинца?» — сказал Слуцкий.



По его словам, «в Киеве ставят интересы Североатлантического альянса выше своих, национальных». «Это форменное предательство своего же народа», — резюмировал глава думского комитета.



