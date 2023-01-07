Киев предает свой народ, ставя интересы НАТО выше украинских - Слуцкий
18:20 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Очень сомнительное „достижение“. У украинцев явно никто не спрашивал, хотят ли они выступать в качестве живого щита для интересов НАТО. Согласны ли они с тем, что коллективный Запад будет пытаться ослабить Россию вплоть до последнего украинца?» — сказал Слуцкий.
По его словам, «в Киеве ставят интересы Североатлантического альянса выше своих, национальных». «Это форменное предательство своего же народа», — резюмировал глава думского комитета.
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