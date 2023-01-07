Решение Киева лишить 13 священников гражданства в Рождество сатанизм - Захарова

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сатанизмом решение президента Украины Владимира Зеленского лишить гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).



«И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть», — написала она в своем телеграм-канале в субботу, комментируя информацию о соответствующем указе украинского лидера.



Украинское издание «Левый берег» сообщило в субботу со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства страны 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).



