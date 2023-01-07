Киркоров, Михалков и еще 117 человек попали под санкции Киева

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении российского режиссера Никиты Михалкова, певца Филиппа Киркорова и еще 117 человек. Текст документа опубликован на сайте офиса главы государства.



«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: <…> ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года „О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)“, — говорится в тексте указа президента Украины. Документ вступает в силу со дня его опубликования.



