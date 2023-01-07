Киркоров, Михалков и еще 117 человек попали под санкции Киева
20:20 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: <…> ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года „О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)“, — говорится в тексте указа президента Украины. Документ вступает в силу со дня его опубликования.
НОВОСТИ
- 20:10 07.01.2023
- Решение Киева лишить 13 священников гражданства в Рождество сатанизм - Захарова
- 18:20 07.01.2023
- Киев предает свой народ, ставя интересы НАТО выше украинских - Слуцкий
- 18:10 07.01.2023
- Польша не спешит передавать Украине новые танки
- 17:20 07.01.2023
- Нужно создать международную организацию и расследовать деятельности лабораторий США - аналитик
- 16:40 07.01.2023
- В Донецке повреждены два жилых дома при обстреле со стороны ВСУ
- 15:10 07.01.2023
- В городах Грузии проходит рождественское шествие «Алило»
- 15:00 07.01.2023
- В британской правительственной машине обнаружен китайский датчик слежения - СМИ
- 14:50 07.01.2023
- Патриарх Кирилл считает, что РФ ведет борьбу «за будущее всего человечества»
- 13:20 07.01.2023
- Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса в РФ не выявлен - Роспотребнадзор
- 13:10 07.01.2023
- К 2025 году население Литвы сократится с 2,8 млн до 2 млн - прогноз
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать