Молдавия может присоединиться к совместным с ЕС закупкам газа
09:00 08.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Гаврилица подтвердила заинтересованность нашей страны в закупках природного газа на общей платформе закупок ЕС», — информирует пресс-служба правительства Молдавии. «Доступ к этой платформе позволит нам усилить процесс обеспечения энергетической безопасности Молдавии», — приводит пресс-служба слова премьер-министра.
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