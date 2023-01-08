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НОВОСТИ

Молдавия может присоединиться к совместным с ЕС закупкам газа

09:00 08.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица отметила заинтересованность республики в присоединении к платформе общих закупок газа, которая была ранее предложена Еврокомиссией. Об этом глава кабинета министров заявила в субботу на встрече с председателем Европейской народной партии Манфредом Вебером в Германии.

«Гаврилица подтвердила заинтересованность нашей страны в закупках природного газа на общей платформе закупок ЕС», — информирует пресс-служба правительства Молдавии. «Доступ к этой платформе позволит нам усилить процесс обеспечения энергетической безопасности Молдавии», — приводит пресс-служба слова премьер-министра.

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