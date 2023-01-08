Последние два дня ВСУ не обстреливали территорию ЛНР - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки не обстреливали населенные пункты Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в воскресенье сообщил офицер 2-го армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко.

«За истекшие сутки, 7 января 2023 года, представительством ЛНР в СЦКК обстрелов по населенным пунктам не зафиксировано», — написал он в своем телеграм-канале. В пятницу, по его данным, обстрелов тоже не было.