Автомобильная часть Крымского моста будет закрыта на полдня 10 января

10:20 Источник: Интерфакс

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту будет снова остановлено на полдня во вторник, 10 января, сообщил Минтранс РФ.

"10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сообщается в телеграм-канале министерства.