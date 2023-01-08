Китай постепенно снимает «ковидные» ограничения и открывает въезд в страну

11:40 Источник: Интерфакс

Китайские власти в воскресенье приступили к отмене ограничений при пересечении границ КНР, которые действовали с начала пандемии COVID-19, сообщает Bloomberg.

Так, с 8 января лицам, прибывающим в Китай, более не нужно будет уходить на карантин после приезда в страну. Однако за 48 часов до прибытия им необходимо будет получить отрицательный результат теста на COVID-19 и предъявить его в КНР.

В воскресенье китайские власти также начали выдавать обычные визы и разрешения на временное проживание для иностранцев. Вместе с тем жители материкового Китая вновь могут получать загранпаспорта и туристические визы.

Однако, отмечает в свою очередь Associated Press, пока можно ожидать лишь очень ограниченного восстановления международного авиасообщения Китая.