Глава МИД Финляндии исключил появление в стране ядерного оружия после вступления в НАТО

19:20 Источник: Интерфакс

Ядерное оружие не будет размещено на территории Финляндии после ее вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто (Pekka Hhavisto).

"Финляндия не выдвигала никаких предварительных условий при подаче заявки на членство (в НАТО), поскольку не хотела сужать сферу своей деятельности. Но ясно, что ядерного оружия не будет на финской земле даже после того, как членство будет завершено", - заявил Хаависто в воскресенье на семинаре по внешней политике и политике безопасности в Селене. Его слова цитирует портал телерадиовещания Финляндии Yle.