Глава МИД Финляндии исключил появление в стране ядерного оружия после вступления в НАТО
19:20 08.01.2023 Источник: Интерфакс
"Финляндия не выдвигала никаких предварительных условий при подаче заявки на членство (в НАТО), поскольку не хотела сужать сферу своей деятельности. Но ясно, что ядерного оружия не будет на финской земле даже после того, как членство будет завершено", - заявил Хаависто в воскресенье на семинаре по внешней политике и политике безопасности в Селене. Его слова цитирует портал телерадиовещания Финляндии Yle.
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