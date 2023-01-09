Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в здание парламента

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в воскресенье в столкновения с полицией и прорвались в здание Национального конгресса (парламента). Трансляцию с улиц Бразилиа ведет телеканал CNN Brazil.

На кадрах видно, как толпы манифестантов с бразильскими флагами и в желто-зеленой одежде, выйдя в центр города, бьют стекла в зданиях высшего законодательного органа, Федерального верховного суда и во дворце Планалту, являющемся рабочей резиденцией главы государства. Проникая внутрь, они совершают там акты вандализма.

Немногочисленная охрана пустующих 8 января административных зданий не смогла дать отпор протестующим, не признающим результаты октябрьских президентских выборов. По данным телеканала, полиция применила слезоточивый газ. Сторонники Болсонару вооружены палками и забрасывают стражей порядка камнями. Они требуют пересмотра итогов волеизъявления.

1 января в должность президента Бразилии вступил социалист Луис Инасиу Лула да Силва, победивший во втором туре выборов экс-главу государства. Разрыв между ними составил около 2 млн голосов. Консерватор не признал поражения, а его сторонники массово выходили на улицы и к гарнизонам вооруженных сил с требованием не допустить вступления в должность Лулы да Силвы. В конце декабря Болсонару уехал в США.