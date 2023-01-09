В отношении желающих гибели РФ можно действовать по «правилам военного времени» — Медведев
09:05 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможным действовать по «особым правилам военного времени» в отношении предателей, желающих гибели своему Отечеству.
По словам политика, возникла дискуссия, как реагировать в таких случаях, по закону или по справедливости. «Конечно, только по закону, а вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей их результативно исполняющие», — написал Медведев в соцсети.
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