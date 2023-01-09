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Суд в Венесуэле выдал ордер на арест главы оппозиционного «парламента»

09:32 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд столицы Венесуэлы выдал ордер на арест спикера оппозиционного «парламента» Диноры Фигеры. Об этом сообщил в воскресенье интернет-портал «Инфобае».

Суд также выдал ордер на арест заместителей Фигеры Марианелы Фернандес и Ауристелы Васкес. Всем троим предъявлены обвинения в «присвоении полномочий, измене родине и преступном сговоре».

Как отмечает «Инфобае», Фигера и Васкес живут в Испании, Фернандес — в США.

В Боливарианской Республике существуют две структуры, называющие себя Национальной ассамблеей, — парламент, признаваемый официальными властями, где большинство принадлежит партиям, поддерживающим Мадуро, а также «альтернативное» законодательное собрание. 5 января его председателем была избрана Фигера. На этом посту она сменила Хуана Гуайдо.

Политический кризис в Венесуэле обострился в 2019 году, когда возглавляемая оппозицией Национальная ассамблея страны не признала результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро. В результате парламент объявил, что в отсутствие легитимного главы государства его обязанности после истечения президентского срока Мадуро 23 января 2019 года будет исполнять спикер законодательного собрания, которым на тот момент являлся Гуайдо. Его признали США, большинство стран ЕС, а также некоторые государства Латинской Америки.

Тем не менее в самой республике Гуайдо никогда не обладал реальными полномочиями, а со временем упала и его поддержка со стороны противников действующей власти. Наиболее важным активом, находящимся под контролем Гуайдо, является собственность, изъятая властями США и некоторых других западных стран, которую передали под управление оппозиционных структур. Прежде всего речь идет о корпорации Citgo («Ситго») — американском подразделении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA («Петролеос де Венесуэла»).

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