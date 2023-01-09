NYP призвала Байдена не баллотироваться на второй срок словами: «Джо нет!»

10:20 Источник: Lenta.ru

Газета New York Post отреагировала на сообщения о вероятном выдвижении президента США Джо Байдена на второй срок — редакция издания выпустила обложку, на которой написано «Джо нет!». Так издание призвало главу государства не баллотироваться.

«Джо Байден стал причиной множества кризисов. Наша страна не может себе позволить еще четыре года его президентства», — заявила республиканка Николь Маллиотакис, цитирует NYP.

Издание подчеркнуло, что американский глава намеревается объявить о своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году, несмотря на 80-летний возраст.

Автор публикации обратил внимание на уровень инфляции в стране, «катастрофическое» положение на южной границе и растущее противостояние на международной арене. Lenta.Ru