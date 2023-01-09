0
0
108
НОВОСТИ

NYP призвала Байдена не баллотироваться на второй срок словами: «Джо нет!»

10:20 09.01.2023 Источник: Lenta.ru

Газета New York Post отреагировала на сообщения о вероятном выдвижении президента США Джо Байдена на второй срок — редакция издания выпустила обложку, на которой написано «Джо нет!». Так издание призвало главу государства не баллотироваться.

«Джо Байден стал причиной множества кризисов. Наша страна не может себе позволить еще четыре года его президентства», — заявила республиканка Николь Маллиотакис, цитирует NYP.

Издание подчеркнуло, что американский глава намеревается объявить о своем решении участвовать в президентской гонке в 2024 году, несмотря на 80-летний возраст.

Автор публикации обратил внимание на уровень инфляции в стране, «катастрофическое» положение на южной границе и растущее противостояние на международной арене.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:32 09.01.2023
ВС РФ освободили село Бахмутское в ДНР
0
84
10:05 09.01.2023
Резкое обмеление Днепра повышает угрозу форсирования реки ВСУ — Рогов
0
128
10:00 09.01.2023
Настоятель Киево-Печерской лавры после службы ПЦУ обвинил власти в гонениях на церковь
0
128
09:32 09.01.2023
Суд в Венесуэле выдал ордер на арест главы оппозиционного «парламента»
0
178
09:20 09.01.2023
Лула да Силва возвращается в столицу Бразилии после погромов
0
193
09:05 09.01.2023
В отношении желающих гибели РФ можно действовать по «правилам военного времени» — Медведев
0
232
09:00 09.01.2023
Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в здание парламента
0
204
19:20 08.01.2023
Глава МИД Финляндии исключил появление в стране ядерного оружия после вступления в НАТО
0
707
16:06 08.01.2023
Из Украины возвращены 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность - Минобороны
0
927
15:42 08.01.2023
Швеция собирается присоединиться к противоракетной обороне НАТО
0
862

Возврат к списку