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НОВОСТИ

Сухогруз сел на мель в Суэцком канале

11:00 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухогруз Glory («Глори») сел на мель в Суэцком канале в районе города Эль-Кантара, расположенного в провинции Исмаилия. Об этом сообщило в понедельник судовое агентство Египта Leth Agencies («Лет эйдженсиз»).

«Грузовое судно Glory село на мель, присоединяясь к идущему на юг каравану судов, недалеко от Эль-Кантары», — говорится в сообщении, размещенном на странице компании — провайдера услуг в «Твиттере».

Буксиры управления Суэцкого канала пытаются снять судно с мели.

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