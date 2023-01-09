Сухогруз сел на мель в Суэцком канале
11:00 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сухогруз Glory («Глори») сел на мель в Суэцком канале в районе города Эль-Кантара, расположенного в провинции Исмаилия. Об этом сообщило в понедельник судовое агентство Египта Leth Agencies («Лет эйдженсиз»).
«Грузовое судно Glory село на мель, присоединяясь к идущему на юг каравану судов, недалеко от Эль-Кантары», — говорится в сообщении, размещенном на странице компании — провайдера услуг в «Твиттере».
Буксиры управления Суэцкого канала пытаются снять судно с мели.
НОВОСТИ
- 12:20 09.01.2023
- МВД объявило в розыск предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина
- 12:05 09.01.2023
- Китай провел военные учения вблизи Тайваня
- 12:00 09.01.2023
- В России выявили 2 754 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:40 09.01.2023
- Институт Гайдара: Следующий новый год РФ встретит с самым низким в российской истории числом рождений
- 11:32 09.01.2023
- Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова
- 11:20 09.01.2023
- В Соледаре отмечается массовое бегство военнослужащих ВСУ из городской застройки — НМ ЛНР
- 11:05 09.01.2023
- Половина населения Финляндии выступает против размещения базы НАТО в стране
- 10:32 09.01.2023
- ВС РФ освободили село Бахмутское в ДНР
- 10:20 09.01.2023
- NYP призвала Байдена не баллотироваться на второй срок словами: «Джо нет!»
- 10:05 09.01.2023
- Резкое обмеление Днепра повышает угрозу форсирования реки ВСУ — Рогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать