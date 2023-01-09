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В Соледаре отмечается массовое бегство военнослужащих ВСУ из городской застройки — НМ ЛНР

11:20 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовое отступление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из городской застройки отмечается в Соледаре в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в понедельник заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) республики Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия-24».

«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным „Лыжник“ поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города», — сказал он.

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