В Соледаре отмечается массовое бегство военнослужащих ВСУ из городской застройки — НМ ЛНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовое отступление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из городской застройки отмечается в Соледаре в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в понедельник заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) республики Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия-24».

«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. По имеющимся у нас разведданным, командир бригады с позывным „Лыжник“ поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города», — сказал он.