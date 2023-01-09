Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова за его негативные высказывания о России. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова. В интервью одному из западных изданий он сделал ряд заявлений, направленных против России», — говорится в сообщении.