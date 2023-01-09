Институт Гайдара: Следующий новый год РФ встретит с самым низким в российской истории числом рождений
11:40 09.01.2023 Источник: НГ-Online
Рождаемость в России в 2023 году продолжит падать. Такой прогноз привели в Институте Гайдара. «Будет сокращаться численность потенциальных матерей (это эхо 1990-х-начала 2000-х годов, когда родилось очень маленькое поколение), но вдобавок будет падать интенсивность рождений – количество детей в среднем на одну женщину детородного возраста», – сообщил «НГ» научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов.
Плюс ко всему, по его оценкам, в начале 2023 года рождаемость будет сокращаться «преимущественно из-за ошибочных изменений в демографической политике и финансово-экономических факторов». Но помимо объективных долгосрочных причин ухудшения демографической ситуации «на протяжении уже почти целого года едва ли не самым сильным ударом по рождаемости служит запредельный уровень неопределенности в жизни большинства российских семей детородного возраста», добавил эксперт.
По итогам января–октября 2022-го естественная убыль в РФ составила, по данным Росстата, более 500 тыс. человек. Число родившихся за этот же период сократилось более чем на 6% в годовом сопоставлении. На этих статистических данных еще не успели отразиться события сентября 2022 года: их демографические последствия можно будет зафиксировать спустя девять месяцев.
«Учитывая естественный лаг в девять месяцев, еще более ощутимым падение рождаемости окажется со второй половины 2023 года. И в конце 2023-го – начале 2024-го мы, вероятно, увидим самое низкое годовое количество рождений в российской истории, ниже кризисного минимума 1999 года», – прогнозирует Ефремов.
Анастасия Башкатова
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