Китай провел военные учения вблизи Тайваня

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Китая провела военные учения вблизи Тайваня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Отмечается, что это вторые подобные учения менее чем за месяц.

Армия Китая организовала проверку боевой готовности и «настоящие боевые учения» в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Газета.Ru