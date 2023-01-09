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НОВОСТИ

Китай провел военные учения вблизи Тайваня

12:05 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия Китая провела военные учения вблизи Тайваня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Отмечается, что это вторые подобные учения менее чем за месяц.

Армия Китая организовала проверку боевой готовности и «настоящие боевые учения» в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня.  Газета.Ru

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