МВД объявило в розыск предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы объявили в розыск по уголовной статье предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом), следует в понедельник из базы розыска МВД России.

«Зимин Борис Дмитриевич, 24 ноября 1968 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе ведомства без уточнения, по какой именно статье ведется розыск.