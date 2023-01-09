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НОВОСТИ

МВД объявило в розыск предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина

12:20 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы объявили в розыск по уголовной статье предпринимателя и общественного деятеля Бориса Зимина (признан в РФ иноагентом), следует в понедельник из базы розыска МВД России.

«Зимин Борис Дмитриевич, 24 ноября 1968 года рождения. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе ведомства без уточнения, по какой именно статье ведется розыск.

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