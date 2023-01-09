Киев пытается убедить своих военных, что в Соледаре идет ротация, это неправда — НМ ЛНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления украинских властей о скорой переброске новых сил на артемовское направление, в частности, в Соледар, являются попыткой убедить свои войска, что на этом участке идет плановая ротация, и предотвратить массовое бегство, в которое уже превратилось организованное отступление. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас украинское военно-политическое руководство до своих подразделений на данном участке пытается донести ту мысль, что это не бегство, это планируемые ротационные мероприятия и вот-вот им на замену придут свежие силы. Ну, это их распространенная практика — до последнего убеждать свои войска, что они не в окружении, не отступают. А в конечном счете выясняется — такая практика уже была — что эти войска оказываются именно в окружении и либо сдаются, либо бывают полностью разгромлены», — сказал Филипоненко.