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Киев пытается убедить своих военных, что в Соледаре идет ротация, это неправда — НМ ЛНР

13:00 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления украинских властей о скорой переброске новых сил на артемовское направление, в частности, в Соледар, являются попыткой убедить свои войска, что на этом участке идет плановая ротация, и предотвратить массовое бегство, в которое уже превратилось организованное отступление. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия-24».

«Сейчас украинское военно-политическое руководство до своих подразделений на данном участке пытается донести ту мысль, что это не бегство, это планируемые ротационные мероприятия и вот-вот им на замену придут свежие силы. Ну, это их распространенная практика — до последнего убеждать свои войска, что они не в окружении, не отступают. А в конечном счете выясняется — такая практика уже была — что эти войска оказываются именно в окружении и либо сдаются, либо бывают полностью разгромлены», — сказал Филипоненко.

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