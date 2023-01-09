Хорошие отношения Турции с Россией поддерживают почти 73% турок — опрос

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 73% жителей Турции выступают за налаживание хороших отношений с Россией. При этом почти 63% турок называют РФ дружественной страной, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией Gezici («Гезиджи»).

«Итоги исследования говорят о том, что жители Турции испытывают большее доверие к России, нежели к Западу», — сказал глава компании Мурат Гезиджи газете «Айдынлык». 62,6% опрошенных называют РФ дружественной страной, 68,5% считают, что она оказывает поддержку турецкой экономике, 72,8% выступают за развитие с Россией хороших отношений.

На этом фоне, по словам Гезиджи, доля турок, «видящих в США врага», выросла за последние годы до 90%. Рост отмечен после предпринятой в июле 2016 года попытки переворота, за которой, как считают респонденты, стоят США.

Опрос проводился 30–31 декабря, в нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов.