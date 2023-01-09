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Россия не воюет с Украиной — Патрушев

14:12 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не ведет войну с Киевом: нынешнее столкновение — это попытка Запада руками украинцев противостоять России, заявил в интервью aif.ru секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией. Боясь прямого соприкосновения, натовские инструкторы загоняют на верную смерть украинских парней», — указал он.

Патрушев добавил, что с помощью специальной военной операции Россия «освобождает от оккупации свои регионы и должна положить конец кровавому эксперименту Запада по уничтожению братского украинского народа». «Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может», — подчеркнул он.

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