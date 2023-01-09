Кремль «ничего хорошего» не думает об антироссийских высказываниях Смольянинова — Песков
15:12 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле не думают «ничего хорошего» об антироссийских высказываниях актера Артура Смольянинова, но в данной ситуации важнее мнение правоохранителей на этот счет.
«Ничего хорошего про эти слова актера не думают», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Но в данном случае важнее, что про эти слова думают наши соответствующие ведомства», — добавил пресс-секретарь главы государства.
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