ФРГ в настоящий момент не планирует предоставлять Киеву танки Leopard 2

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия сейчас не собирается отправлять Украине немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»), о предложении из Варшавы о формировании «танкового альянса» Берлину ничего не известно. Об этом заявил в понедельник представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Федеральное правительство в настоящее время не стремится к тому, чтобы со своей стороны отправлять Украине Leopard 2», — сказал он. Представитель напомнил, что Берлин придерживается трех принципов, оказывая помощь Киеву. «Мы следим, чтобы НАТО не стала стороной войны. Мы помогаем Украине, насколько возможно, и мы не предпринимаем односторонних действий», — отметил Хебештрайт.