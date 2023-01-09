ФРГ в настоящий момент не планирует предоставлять Киеву танки Leopard 2
16:12 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия сейчас не собирается отправлять Украине немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»), о предложении из Варшавы о формировании «танкового альянса» Берлину ничего не известно. Об этом заявил в понедельник представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Федеральное правительство в настоящее время не стремится к тому, чтобы со своей стороны отправлять Украине Leopard 2», — сказал он. Представитель напомнил, что Берлин придерживается трех принципов, оказывая помощь Киеву. «Мы следим, чтобы НАТО не стала стороной войны. Мы помогаем Украине, насколько возможно, и мы не предпринимаем односторонних действий», — отметил Хебештрайт.
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