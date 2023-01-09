ВС России уничтожили две РЛС американской системы AN/TPQ-50 в ДНР
17:00 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции уничтожили в Донецкой Народной Республике две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказал он.
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