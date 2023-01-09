Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО, предварительно, двое погибли
17:12 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет Ан-2 с 10 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе МЧС России, один из пассажиров сообщил по телефону о двух погибших.
«В 15:15 самолет Ан-2, следовавший по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. По предварительной информации, на борту находятся два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли», — сообщили в МЧС. Сейчас к месту следуют наземная группировка на снегоходах, а также на вертолете.
Ранее в экстренных службах сообщили, что причиной аварии стало обледенение самолета.
НОВОСТИ
- 18:00 09.01.2023
- Кулеба заявил, что ни одна из стран Запада не предоставила Украине достаточно помощи
- 17:32 09.01.2023
- Экс-премьер Италии Проди считает кризис на Украине хуже Карибского
- 17:00 09.01.2023
- ВС России уничтожили две РЛС американской системы AN/TPQ-50 в ДНР
- 16:32 09.01.2023
- Число проверок бизнеса снизилось в 4 раза по сравнению с 2019 годом — Григоренко
- 16:17 09.01.2023
- Более 70 тысяч сотрудников Сбера воспользовались льготой по ипотеке
- 16:12 09.01.2023
- ФРГ в настоящий момент не планирует предоставлять Киеву танки Leopard 2
- 16:00 09.01.2023
- Пекин готов непрерывно продвигать вперед китайско-российские отношения — глава МИД КНР
- 15:32 09.01.2023
- Поставки французских колесных танков Украине не помешают достичь целей СВО — Кремль
- 15:12 09.01.2023
- Кремль «ничего хорошего» не думает об антироссийских высказываниях Смольянинова — Песков
- 15:00 09.01.2023
- Папа Римский Франциск призвал отказаться от системы блоков и альянсов в мировом управлении
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать