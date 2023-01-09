Ан-2 совершил жесткую посадку в НАО, предварительно, двое погибли

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ан-2 с 10 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ненецком автономном округе. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе МЧС России, один из пассажиров сообщил по телефону о двух погибших.

«В 15:15 самолет Ан-2, следовавший по маршруту Нарьян-Мар — Каратайка — Варандей — Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. По предварительной информации, на борту находятся два члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, два человека погибли», — сообщили в МЧС. Сейчас к месту следуют наземная группировка на снегоходах, а также на вертолете.

Ранее в экстренных службах сообщили, что причиной аварии стало обледенение самолета.