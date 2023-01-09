Экс-премьер Италии Проди считает кризис на Украине хуже Карибского
17:32 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди считает нынешний кризис на Украине более серьезным, чем Карибский кризис 1962 года.
«Сейчас мы переживаем крайне сложный момент, даже более драматичный, чем тот, что мы переживали в момент напряженности вокруг Кубы, потому что тогда было некое равновесие, и не будем забывать о мудрости американского президента [Джона Кеннеди], который сказал, что США никого не должны обращать во что-то, но нужны правила, чтобы сосуществовали различные реальности. Сейчас конфликт вновь выявляет эти различия, поляризация мира растет», — сказал Проди в понедельник на мероприятии, посвященном памяти бывшего спикера Европарламента Давида Сассоли. Его слова приводит агентство АНСА.
На мероприятии, на котором представили книгу — сборник выступлений Сассоли, умершего ровно год назад, присутствовала и нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Проди занимал пост премьера Италии в 1996–1998 гг., а затем в 2006–2008 гг. Он возглавлял Еврокомиссию с 1999 по 2004 год.
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